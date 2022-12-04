Suarez kapışması! F.Bahçe ve G.Saray...
Olay Yunus Akgün iddiası! Menajeri...
4 Aralık 2022 Döviz Kuru!
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