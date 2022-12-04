Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Olay Yunus Akgün iddiası! Menajeri Süper Lig deviyle görüştü
Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştirilen Yunus Akgün ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılılardan ayrılmak isteyen 22 yaşındaki yıldızın, Süper Lig deviyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genç futbolcu performansıyla şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.
Etkisiz bir görüntü sergileyen Yunus Akgün, son haftalarda yedek kulübesinde kaldı.