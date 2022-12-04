Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fransız basını, Dembele'nin Cimbom'un teklifini kabul ettiğini duyurdu. Haberde "Galatasaray, Moussa Dembele ve Dries Mertens'i bir araya getirmek istiyor. Her an önemli gelişmeler yaşanabilir" denildi.