Galatasaray'da gündem forvet transferi... Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'i devre arasında göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımda, Mauro İcardi'nin sakatlığı işleri iyice çıkmaza soktu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ı sevindiren gelişme! Moussa Dembele'de sıcak saatler
Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Takıma yıldız bir oyuncu katmak isteyen sarı kırmızılılar, bir süredir Moussa Dembele'nin peşinde. Aslan, uzun süren temasların ardından yıldız futbolcunun menajerinden olumlu dönüş aldı. İşte detaylar...
Arjantinli futbolcu en az bir ay sahalardan uzak kalacak.
Bir süredir forvet arayışları süren yönetim, rotasını Moussa Dembele'ye çevirirken oyuncuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.