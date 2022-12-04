Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi Arjantin medyasına ateş püskürdü.
Icardi'den Wanda Nara açıklaması! O haberlere tepki gösterdi
Galatasaray haberi: Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinin basınında Wanda Nara hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. İşte detaylar...
NTV'de yer alan habere göre Wanda Nara ile birlikteliği hakkında konuşan Arjantinli gazeteci Angel de Brito'ya Icardi, "Hakkımda saçma sapan şeyler söylemeyi bırak" diyerek tepki gösterdi.
Icardi, "Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Neler yaşandığı hakkında hiçbir fikriniz yok" dedi.