Transferde Luis Suarez kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray…

Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Fenerbahçe, daha öncesinde birçok transferde olduğu gibi yine karşı karşıya... İki ezeli rakip, Uruguay'ın dünyaca ünlü golcüsü Luis Suarez'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 10:58