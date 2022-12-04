Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde yine karşı karşıya…
Transferde Luis Suarez kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray…
Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Fenerbahçe, daha öncesinde birçok transferde olduğu gibi yine karşı karşıya... İki ezeli rakip, Uruguay'ın dünyaca ünlü golcüsü Luis Suarez'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
2 ezeli rakip, bu sefer de Nacional ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Luis Suarez'i kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, Gomis ve Seferovic ile yollarını ayırıp Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor.