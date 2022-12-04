Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!
Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile ilgili bir açıklamada yayınladı. Sarı kırmızılı kulüp, "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.12.2022- 16:21
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, golcü futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiği ve ikinci kısmına Türkiye'de devam edileceği belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir."