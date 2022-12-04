Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile ilgili bir açıklamada yayınladı. Sarı kırmızılı kulüp, "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 16:21