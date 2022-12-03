Galatasaray, hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! "Icardi ve Oliveira..."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, sakatlıkları bulunan Icardi ve Sergio Oliveira'nın son durumu hakkında da konuştu. İşte o sözler...
Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası basın toplantısı düzenledi.