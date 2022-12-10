Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin adı magazin gündeminden düşmüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan Icardi tepkisi! Sosyal medya...
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi konusunda Wanda Nara'dan dikkat çeken bir tepki aldı. Wanda Nara sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. | GS SPOR HABERLERİ...
Yıldız futbolcunun, menajerliğini de yapan eski eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi sık sık haberlere konu oluyor.
Golcü isim, geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara ile ayrıldığını açıklamıştı.