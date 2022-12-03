Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarınını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Scout ekibi Anis Ben Slimane'yi radarına aldı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılı kulübün scout ekibi yönetime, Tunuslu genç yeteneği önerdi. Okan Buruk'un ise orta sahaya takviye istediği biliniyor. İşte ayrıntılar...
2 kulvarda mücadele edecek sarı kırmızılılarda hedef rotasyonlu kadro kurmak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, orta saha mevkisine genç bir oyuncuyu kazandırabilmek için harekete geçti.