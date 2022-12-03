Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da, ana gündem maddesi savunmanın soluna yapılması planlanan takviye olarak gözüküyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk istedi! Aslan'a Uruguaylı sol bek
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda harekete geçti. Sol bek bölgesine hamle yapmak isteyen Cimbom'un gündemindeki isim ise Matias Vina. İşte ayrıntılar...
Van Aanholt'un performansından memnun olmayan, Emre Taşdemir ve Kazımcan'ı ise yeterli bulmayan Okan Buruk, sezon başında olduğu gibi bu bölgeye transfer istedi.
Sarı-kırmızılarda gündeme gelen isim ise yeniden Uruguaylı Matias Vina oldu.