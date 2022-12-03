TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Galatasaray'ı ziyaret eden Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında sarı-kırmızılı yöneticilerden bilgi aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamında Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulübü'nün davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette, tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında sarı- kırmızılı yöneticilerden bilgi aldı. Mehmet Büyükekşi, daha önce Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon ve Altınordu kulüplerini ziyaret etmişti.

Öte yandan Başkan Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine Süper Lig'in diğer takımlarına yapacağı ziyaretler ile devam edecek.