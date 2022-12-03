Galatasaray, İspanyol takımı Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Şampiyonluk..."
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Juan Mata önemli açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo ve İspanya Milli Takımı'yla ilgili gelen soruları yanıtlayan İspanyol futbolcu, şampiyonluk yarışı ve Fenerbahçe'ye de değindi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
Juan Mata, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İspanyol futbolcu, "Uzun bir aradan sonra tipik bir ilk maç olduğunu düşünüyorum. En önemli olan maç ritmi kazanmak ve kimsenin sakatlanmamasıydı.