Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU - ÖZET) G.Saray evinde kaybetti!

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray, Dünya Kupası için liglere verilen arada İspanyol ekibi Rayo Valecano ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 17:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022- 18:45