Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile birlikte bulunuyor.
GALATASARAY HABERİ: Schalke'den Haris Seferovic açıklaması! Transfer...
Galatasaray'da sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan tecrübeli forvetle ilgili Almanya'dan transfer açıklaması geldi. Schalke ile adı anılan 30 yaşındaki futbolcu, transferle ilgili kararını da verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Golcü futbolcu, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyip yeni bir transfer yapmayı hedefliyordu. Ancak; Seferovic için işler yolunda gitmiyor.
BENFICA İLE TEMAS SÜRÜYOR
Takvim'in haberine göre, golcü futbolcunun sözleşmesinin feshi için Galatasaray yönetimi Benfica ile temas halinde bulunuyor.