SÖZLEŞME DURUMU



Galatasaray, hatırlanacağı üzere Haris Seferovic için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Futbolcunun kiralanma bedelinin 1 milyon euro ve satın alma opsiyon bedelinin de 2.5 milyon euro olduğu borsaya bildirilmişti. Haris Seferovic'e de 2022-2023 sezonu için 2.3 milyon euro ödeme yapılması gerekiyor.