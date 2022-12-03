TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü! Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin gözdesi geliyor

Galatasaray'da Mauro Icardı'nin yaşadığı sakatlık sonrası transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısında gol sıkıntısı çekmemek için kaliteli bir forveti kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, sezon başında Fenerbahçe'nin de istediği o golcü için devreye girdi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 11:43