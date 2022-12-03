Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü! Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin gözdesi geliyor
Galatasaray'da Mauro Icardı'nin yaşadığı sakatlık sonrası transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısında gol sıkıntısı çekmemek için kaliteli bir forveti kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, sezon başında Fenerbahçe'nin de istediği o golcü için devreye girdi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayı için görüşmelerini sürdürüyor.
Cimbom devre arası için 2 ya da 3 takviye yapmayı hedefliyor.