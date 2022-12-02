Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Yunus Akgün ile yollar ayrılıyor mu? Murat Sancak'tan transfer açıklaması...
Geçen sezon ki Adana Demirspor performansının ardından bu sezon beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için her geçn gün transfer iddiaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor ile anılan Yunus için başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. İşte Sancak'ın sözleri...
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.