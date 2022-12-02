Galatasaray'da Yunus Akgün ile yollar ayrılıyor mu? Murat Sancak'tan transfer açıklaması...

Geçen sezon ki Adana Demirspor performansının ardından bu sezon beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için her geçn gün transfer iddiaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor ile anılan Yunus için başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. İşte Sancak'ın sözleri...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022- 12:31