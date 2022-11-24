Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray’ın, ocak ayında Olympiakos’tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo ile temasa geçtiği öne sürüldü. 34 yaşındaki yıldızın ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın gündemine bir dünya starı daha girdi. Devre arasında Patrick van Aanholt'la yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Olympiakos'ta oynayan Marcelo için nabız yokladığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre, ara transfer döneminde sol bek transferi yapmaya hazırlanan Aslan'ın, 34 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibiyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Olympiakos'ta isteneni veremeyen ve yüksek maliyeti sebebiyle ara transferde bonservisini eline alması beklenen Marcelo'nun, bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atabileceği belirtiliyor. Bu arada Sport, "Getafe, Marcelo'yla ilgilenen tek takım değil. Galatasaray da saflarına katabilir" diye yazdı.

Marcelo, bu sezon Olympiakos formayla 5 maçta 121 dakika sahada kaldı ve Yunanistan'da beklentileri karşılayamadı.