Galatasaray ile yollarını ayrıan Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile yollarını ayıran Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu. Norveçli oyuncu, ülkesinin takımlarından Bodo/Glimt ile anlaştı.

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu. Norveç basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki sağ bek, ülkesinin takımlarından Bodo/Glimt ile anlaştı.

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMİŞTİ!

Deneyimli futbolcunun sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı bildirildi. Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile sözleşmesi Eylül ayında tek taraflı feshedilmişti. Sarı-kırmızılılarda 20 maça çıkan oyuncu 1 de asist yapmış, yılbaşı gecesi havai fişek patlamasıyla yaralanmasının ardından gözünde görme kaybı oluşmuş, ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.



NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

Omar Elabdellaoui üç ay önce kulüpsüz olmasına rağmen Norveç Milli Takımı kadrosuna seçilmişti. Norveçli futbolcu Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos ve Hull City gibi takımlarda da forma giymişti.