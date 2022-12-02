SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMİŞTİ!
Deneyimli futbolcunun sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı bildirildi. Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile sözleşmesi Eylül ayında tek taraflı feshedilmişti. Sarı-kırmızılılarda 20 maça çıkan oyuncu 1 de asist yapmış, yılbaşı gecesi havai fişek patlamasıyla yaralanmasının ardından gözünde görme kaybı oluşmuş, ameliyat olmuş ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI
Omar Elabdellaoui üç ay önce kulüpsüz olmasına rağmen Norveç Milli Takımı kadrosuna seçilmişti. Norveçli futbolcu Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos ve Hull City gibi takımlarda da forma giymişti.