Galatasaray çalışmalarına devam etti

Galatasaray çalışmalarına devam etti

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın saat 16.00’da Nef Stadyumu'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 14:17