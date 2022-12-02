Galatasaray'a dev golcü! Shamar Nicholson yeniden gündemde

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda Seferovic ile yolların ayrılması beklenirken daha öncede listede olan Shamar Nicholson için temaslar yeniden başladı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 06:40