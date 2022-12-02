Seferovic'le yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, Jamaikalı Shamar Nicholson'a yeniden kancayı taktı.
Galatasaray'a dev golcü! Shamar Nicholson yeniden gündemde
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılarda Seferovic ile yolların ayrılması beklenirken daha öncede listede olan Shamar Nicholson için temaslar yeniden başladı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Seferovic'le yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, Jamaikalı Shamar Nicholson'a yeniden kancayı taktı.
Fotomaç'ın haberine göre Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başında da gündeme gelen Spartak Moskova'nın golcüsü Shamar Nicholson için yeniden nabız yoklama kararı aldı.
Nicholson'u ocak ayında kiralamayı planlayan Cimbom, Rus kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor.