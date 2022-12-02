Dünya Kupası arasında Başakşehir galibiyeti ile giden ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Galatasaray'da Dünya Kupası sonrası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaraylı Seferovic'e 3 talip birden! Transfer için Türkiye'ye geldiler
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Cimbom'un devre arası transfer döneminde yıldız golcüyü elinden çıkarması beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı. Seferovic'e 3 takımın birden talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Çalışmalarına Florya'da devam eden Galatasaray'da gözler Ocak ayına çevrildi. Sarı-kırmızılıların transfer döneminde en az 3 transfer yaparak ligin ikinci yarısına giriş yapması ekleniyor.
Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.