GALATASARAY HABERLERİ - Eski Aslan'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da oynadığı dönemde havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, Sarı-kırmızılı formaya iyi bir dönüş yapamamıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında Galatasaray ile yolları ayrılan sağ bek, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile anlaşmaya vardı. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 22:10