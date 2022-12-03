Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında Galatasaray, Rayo Vallecano ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALATASARAY - RAYO VALLECANO 11'LER:
Galatasaray: Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus, Gomis.
Rayo Vallecano: Dimitrievski, Suarez, Trejo, Andres, Chavarria, Lopez, Alvaro, Lejuene, Balliu, Oscar, Camello.
GALATASARAY - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı 3 Aralık Cumartesi günü 16:00'da başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.