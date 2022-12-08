Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transferde olay iddia! 'Cristiano Ronaldo Galatasaray'ı reddetmedi'
Manchester United'dan ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma imza atacağı belirsizliğini koruyor. Birçok takımdan teklif alan yıldız oyuncuya Galatasaray da talip olmuştu. Sarı kırmızılıların Ronaldo transferine dair flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Manchester United'dan ayrılan ve şu anda serbest konumda olan yıldız oyuncunun yeni adresi merak ediliyordu.
Birçok takımla adı anılan 37 yaşındaki futbolcu henüz bir kulübe imza atmadı.