Galatasaray'da Dünya Kupası arasında kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor.
Adı Galatasaray'la anılmıştı! Olivier Giroud transfer kararını verdi
Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz günlerde Milan'la sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Olivier Giroud'un adı sarı-kırmızılı takımla anılmıştı. Tecrübeli golcü geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte İtalyan basınında yaşanan o gelişme... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılı takımla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.
Galatasaray'ın Milan forması giyen Fransız golcü Olivier Giroud ile ilgilendiği iddia edilmişti.