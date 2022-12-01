Aslan'ın hocası Okan Buruk, ara transfer döneminde izlenecek yol haritasını, yönetimle yaptığı son toplantıda netleştirdi.
Galatasaray'dan savunmaya yerli takviye! Hedefte 2 isim var
Galatasaray transfer haberi: 8+3 yabancı kuralı nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde savunmaya yerli takviyesi yapmayı planlıyor. Cimbom'un hedefindeki 2 isim de belli oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Ligin geride kalan bölümünde, özellikle yerli rotasyonunda sorunlar yaşayan başarılı çalıştırıcı, en kolay çözümü özellikle geri dörtlüdeki Türk oyuncu sayısını artırmakta buldu.
Başta Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere yabancılara gelen teklifler, aynı zamanda Ross'un da ciddi bir sakatlık yaşaması, bu bölgeye takviye yapılmasını mecbur kılıyor.