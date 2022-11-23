Bir süredir Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay ile ilgilenen Galatasaray, transfer harekatını belirledi. Sarı-kırmızılı ekip yıldız oyuncuyu ocak ayında transfer etmek yerine sezon sonunu bekleyecek. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Memphis Depay için Sarı-Kırmızılı yönetimin planı belli oldu. Takvim'in haberine göre idarecilerin Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncunun transferi için ocak ayı yerine sezon sonunda hamle yapacağı öğrenildi. Forvet bölgesinde Bafetimbi Gomis ve Seferovic'ten istediği katkıyı henüz alamayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde İcardi'ye alternatif aradığı ve bu doğrultuda Hollandalı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

BARÇA'DA KALIRSA HAMLE YAPILACAK

Sarı-kırmızılı kurmayların Barcelona'da bu sezon istediği şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun ara transferde başka bir takıma gitmemesi halinde Memphis Depay'ı kadroya katmak için hamle yapacağı belirtildi. Hollandalı futbolcunun ara transferde ayrılması durumunda ise Cimbom başka isimlerle temasa geçecek. Bu sezon takımı ile sadece 3 maça çıkan Depay'ın kontratı 2023'te sona erecek.

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Depay bu sezon Barcelona'da sadece 3 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 golü bulunuyor.