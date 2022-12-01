Galatasaray'da oyunculardan Sacha Boey, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Fransız sağ bek, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

İşte Boey'in açıklamaları:

"Bu sezon gelişimimin altındaki tek sebep, yaptığım çalışmalar. Takım dışında da idmanlarıma devam ettim sürekli olarak. Takımın iyi sonuçlar alması, benim de parlamamı sağladı. Sözleşme konularıyla ilgili durumları menajerime bırakıyorum. Ben şu an sadece futboluma odaklanıyorum.

Bana göre Başakşehir maçı, oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Zaten aldığımız skordan da bu belli oluyordu. Şu an da iyi bir şekilde çalışıyoruz. Aynı maçları yeniden tekrarlamak istiyoruz.

Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli. Ne Fenerbahçe ile bir iletişimim oldu, ne de onlardan bana teklif geldi. Kendi performansıma bakıyorum. İstatistiklerle ilgilenmiyorum."