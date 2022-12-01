Galatasaray'da Juan Mata ve Dries Mertens kararı verildi!

Galatasaray'da Juan Mata ve Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımdaki gelecekleri merak konusu olan iki yıldızla ilgili karar verildi. Peki Mertens ve Mata gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 15:39