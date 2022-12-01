Sarı-Kırmızılı ekibe sezon başında imza atan Driens Mertens ile transferin son gününde takıma katılan Juan Mata ile yola devam kararı alındı.
Galatasaray'da Juan Mata ve Dries Mertens kararı verildi!
Galatasaray'da Juan Mata ve Dries Mertens ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımdaki gelecekleri merak konusu olan iki yıldızla ilgili karar verildi. Peki Mertens ve Mata gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre, iki futbolcunun menajeriyle Dünya Kupası arasında temas kurulduğu ve sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatılması yönünde uzlaşma sağlandığı ortaya çıktı.
Mertens ile 1+1 yıllık yapılan sözleşmede opsiyonun kullanılması planlanıyor.