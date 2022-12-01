Transferde ters köşe! Avrupa devinden Galatasaray'ın yıldızına kanca

Galatasaray'da ocak ayı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, devre arası transfer döneminde takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu. Cimbom'da, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınına göre, Avrupa devi, Aslan'ın genç yıldızı için devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)