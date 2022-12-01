Aslan'dan savunmaya yerli takviye!
Avrupa devinden G.Saray'ın yıldızına kanca
1 Aralık 2022 gram altın ne kadar?
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