Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar son sürat devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz sezonlarda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Milli futbolcu geleceğiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada takıma yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcanıyor.
Son haftalarda yakaladığı seriyle zirveye yaklaşan Cimbom, iyi gidişatını sürdürme amacında.