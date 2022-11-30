TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz sezonlarda kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Milli futbolcu geleceğiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 10:37