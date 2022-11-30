Galatasaray Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Omar Campos için şok geri dönüş!
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Omar Campos için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yapmış olduğu teklife oyuncunun kulübünün cevabı yönetimi şoke etti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Devre arasında Hollandalı sol kanat oyuncusu Van Aanholt ile yolları ayırması beklenen Cimbom'da gündeme birçok isim geldi...
Galatasaray Yönetimi'nin transferi için uğraş verdiği bir diğer isim de Omar Campos..