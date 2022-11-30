GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Omar Campos için şok geri dönüş!

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Omar Campos için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yapmış olduğu teklife oyuncunun kulübünün cevabı yönetimi şoke etti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 06:40