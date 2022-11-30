Galatasaray’da Yunus Akgün’e sürpriz talip!

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda bu sezon şu ana kadar beklentileri karşılamayan ve taraftarlar tarafından tepki gören Yunus Akgün'e Süper Lig'den talip çıktı. Genç oyuncunun kış transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 11:14