Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray’da Yunus Akgün’e sürpriz talip!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda bu sezon şu ana kadar beklentileri karşılamayan ve taraftarlar tarafından tepki gören Yunus Akgün'e Süper Lig'den talip çıktı. Genç oyuncunun kış transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, bir taraftan kadroyu güçlendirmek isterken, bir taraftan da ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye çalışıyor
Cimbom'un genç sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün'e Süper Lig'den talip çıktı.