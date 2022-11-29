Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da Sacha Boey gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
Galatasaray'da Sacha Boey'in talipleri artıyor! Cimbom o teklifi geri çevirdi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon gösterdiği performansla Leo Dubois'yı yedek bırakmayı başaran Sacha Boey'in talipleri artıyor. Fransız basınında yer alan habere göre Lyon'un, Boey için yaptığı ilk teklif geri çevrildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Genç sağ bek, ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin kıskacında.