Galatasaray'da Sacha Boey'in talipleri artıyor! Cimbom o teklifi geri çevirdi

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon gösterdiği performansla Leo Dubois'yı yedek bırakmayı başaran Sacha Boey'in talipleri artıyor. Fransız basınında yer alan habere göre Lyon'un, Boey için yaptığı ilk teklif geri çevrildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)