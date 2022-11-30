Galatasaray Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray’da Okan Buruk devre arası için raporu verdi! Yerli operasyonu başlıyor
Galatasaray transfer haberi: Bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, 8+3 yabancı kuralı nedeniyle ligin ilk bölümünde sıkıntılar yaşamıştı. Galatasaray, devre arası transfer döneminde yerli kalitesini arttırmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği isimler de belli oldu. İşte Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular... (GS spor haberi)
Cimbom, Okan Buruk yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında eksik bölgelerini tamamlamak istiyor.