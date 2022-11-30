Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı. Sarı kırmızılı ekipte yıldız futbolculardan Mauro Icardi, antrenmanı yarıda bıraktı. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da şok sakatlık! Mauro Icardi...
Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı. Sarı kırmızılı ekipte yıldız futbolculardan Mauro Icardi, antrenmanı yarıda bıraktı. Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi’nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.
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Yayın Tarihi: 30.11.2022- 19:20
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022- 19:23