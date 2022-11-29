TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesiydi Fenerbahçe devreye girdi! Ocak ayında resmi teklif...

Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertiler, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer operasyonuna başladı. Kanarya, devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyon olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Şili basınından olay bir iddia geldi. Galatasaray'ın gündemine gelen o yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ifade edildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)