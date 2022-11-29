Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, gözünü devre arasına dikti.
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o isim için karşı karşıya
Devre arasında forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü Premier Lig'e çevirdi. Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde Galatasaray ile karşı karşıya. İşte haberin detayları...
Ara transfer döneminin başlamasına yaklaşık 1 ay kala Fenerbahçe'de gündem ısınıyor.
Kanarya, ocak ayında takımdan ayrılması gündemde olan isimlere göre 2-3 takviye yapmayı planlıyor.