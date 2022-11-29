TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fransa'ya çıkarma! Hedefte Renato Sanchez, Carlos Soler ve Fabian Ruiz var

Galatasaray'da ocak ayı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Erden Timur, transfer operasyonu için kolları sıvadı. Timur'un Fransa'ya çıkarma yapacağı ve PSG ile görüşeceği öğrenildi. Cimbom'un transfer listesinde ise Renato Sanchez, Carlos Soler ve Fabian Ruiz var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 09:50