Şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray, transfer harekatına geçiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a transferde dev rakip! Manchester United da istiyor
Transfer harekatına geçen Galatasaray, Barcelona'nın yıldız ismi Depay'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Cimbom'a büyük bir rakip geldi. Manchester United, eski oyuncusunu tekrar takıma kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, transferde Kırmızı Şeytanlar ile karşı karşıya. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray yönetimi Mauro İcardi'nin bonservisini almak için uğraşırken gündemdeki adaylardan bir tanesi de Memphis Depay...
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcuyu almak istediğine dair medyada önemli iddialar yer alıyor.