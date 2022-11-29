Karagümrük, Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

üper Lig ekiplerinden VavaCars Karagümrük, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" denildi.



Son olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, Karagümrük'ün Antalya kampında yer alacak.