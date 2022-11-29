Spor Toto Süper Lig'de topladığı 27 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da çifte ayrılık! İşte o isimler
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen birkaç isimle de yollarını ayıracak. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda iki futbolcusunu takımdan göndermeye hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)
Dünya Kupası'ndan sonra yeniden start alacak lig için hazırlıklarını Florya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda tek hedef şampiyonluk...
Son şampiyonluğunu 2018/2019 sezonunda elde eden sarı-kırmızılılar, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.