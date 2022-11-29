Galatasaray'da çifte ayrılık! İşte o isimler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen birkaç isimle de yollarını ayıracak. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda iki futbolcusunu takımdan göndermeye hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 12:16 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022- 12:17