Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Galatasaray'a şok dava! Igor Tudor...
Son dakika Galatasaray haberleri: FIFA tescilli menajeri Federico Pastorello, 2016/2017 sezonunda teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray'a gelmesinde aracılık yaptığını öne sürerek sarı-kırmızılı kulübe dava açtı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezon başında göreve getirilen ve oynattığı oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılıların son iki haftada oynanan kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından zaferle ayrılması sonrası güven tazeledi.
Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i ise 7-0'lık skorlarla geçen Cimbom, Dünya Kupası arasında lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.