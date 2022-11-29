Tudor ile G.Saray arasında imzalanan sözleşmenin 15 Şubat 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2018'de sona ereceğinin anlatıldığı dava dilekçesinde "180 bin Euro'luk menajerlik ücretinin ilk taksiti olan 60 bin Euro'nun kendisine ödenmesi için G.Saray'a bildirmiştir. Ancak davalı kulüp herhangi bir ödeme yapmamıştır" denildi.