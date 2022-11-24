Galatasaray transfer haberi: Manchester United'la yollarını ayıran ve boşa çıkan Cristiano Ronaldo için sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı salladı. İşte o mesajlar...

Galatasaray Cristiano Ronaldo defteri yeniden açıldı. "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki açıklamalarının ardından Manchester United ile Ronaldo arasında gerilen tamamen ipler koptu. Ronaldo, bu programda, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve kendisini ihanete uğramış hissettiğini söylemiş ve deprem etkisi yaratmıştı. Bunun altında kalmayan İngiliz kulübü, Ronaldo'yu gönderme kararı aldı ve Salı gecesi soğuk bir açıklama ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrılmıştır. Kulübe yaptığı muazzam katkısından dolayı teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyoruz" denildi.

YENİ BİR MEYDAN OKUMA

Kırmızı şeytanlar, "Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor" diyerek Ronaldo'nun açıklamalarına yanıt vermeyi de ihmal etmedi. Ronaldo ise ayrılık sonrası verdiği demeçte, "Sözleşmemizi bitirmeyi kabul ettik. Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu asla değişmeyecek." dedi. Portekizli süper yıldız, "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman! Manchester United'a sezonun geri kalanında ve gelecekte başarılar diliyorum" sözlerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarları 'Ronaldo' kampanyası başlattı.

YAK GEL RONALDO!

Galatasaray taraftarları bir süredir 'Cristiano Ronaldo' hayalleri kurarken yıldız futbolcunun Manchester United'dan ayrılmasının ardından sesler daha da yüksek çıkmaya başladı. Portekizli starı, sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok isteyen taraftarlar, İngiliz ekibinin açıklamasının ardından sosyal medyayı tam anlamıyla salladı.

İşte o mesajlardan bazıları:

* Gel Kral Türkiye'nin En Büyük Kulübüne gel. @AliSamiYen_tr *

* Come to Galatasaray Cristiano Ronaldo @odakspor

* Cristiano Ronaldo, menajerine Winner takıma gitmek istediğini söylemiş. Bu tam olarak biziz. YAK GEL Cristiano @GheorgheHagi__

* Sana yapılan vefasızlığı burada asla göremezsin. @Alperen53278963

* Drogba 36 yaşında Galatasaray'a geldi ve halen o mutluluğu yaşıyorum. Ronaldo'nun ne kadar oynayacağı hiç fark etmez. @Evrim64563182

* Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesi bırak Galatasaray'ı ülke turizmini bile canlandırır. @CrowArt14

* Galatasaray, IBAN paylaşsa 15 milyon Galatasaraylı 100 lira yollasa 1.500.000.000 TL yapar (78M€) al sana Cristiano Ronaldo'nun parası. @sessizzmmm

İSTEYENİ YOK

Ronaldo ile Chelsea ve Newcastle United'ın talip olduğu iddia edilse de iki kulüp de bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Hatta, Burnley'nin hocası Kompany de "Bize koşabilen futbolcular lazım" diyerek kapıyı kapattı.

ŞANS BULAMADI

United'daki ilk döneminde (2003- 2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu. Premier League'de 10 maça çıkan yıldız oyuncu, bunların sadece 4'ünde ilk 11'de forma giydi.

YENİ HEDEF

Drogba, Sneijder, Falcao, Mata, İcardi gibi dünya yıldızlarını Galatasaray formasıyla izleme fırsatı bulan sarı-kırmızılılar, Altın Top'u 5 kez kazanan Ronaldo'yu da takımlarında görmek için büyük çaba harcıyor.

BEŞİKTAŞ VEYA FENER'E GİTSİN!

Galatasaray taraftarlarının büyük bölümü Ronaldo ile yatıp kalkarken gelmesine karşı çıkanlar da vardı. Hatta bir taraftar, "37 yaşına gelmiş, Juventus'a transferinden sonra düşüşe geçmiş, takım savunması bitmiş bir oyuncuyu neden alalım? Elimizde olan formda oyuncuları kaybederiz" diye yazdı. Hatta, "BJK ya da FB ye gitsin" diye adres belirtmeyi de ihmal etmedi.

MADRİD SİNYALİ

Ronaldo'nun sosyal medyada tanıttığı saatin tasarımında, Real Madrid formasıyla United'a attığı gol vuru şu yer aldı. Real Madrid'in de Bernabeu Stadı'nı, emojisiyle paylaşmasının ardından 'Ronaldo, İspanya'ya dönebilir' yorumları yapılmaya başladı.

PARASINI BIRAKTI

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo, kulüpten herhangi bir ödeme almayacağı belirtildi. Ünlü oyuncunun alacağı olan 17 milyon euro'dan vazgeçtiği iddia edildi.