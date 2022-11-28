Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Topla ısınmayla başlayan idman, 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



OLIVEIRA'DAN KÖTÜ HABER



Sarı-kırmızılı futbolcu Sergio Oliveira'nın çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.



Galatasaray, 29 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.