Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, 4 grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
OLIVEIRA'DAN KÖTÜ HABER
Sarı-kırmızılı futbolcu Sergio Oliveira'nın çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Galatasaray, 29 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku!
Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı kulüp, yıldız oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 14:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022- 14:36
Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.