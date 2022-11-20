Galatasaray'ın forvet hattında değişim rüzgarları esiyor. Mauro İcardi gollerine başladı ve formayı tapuladı. Bu yüzden Haris Seferovic'le yollar ayrılacak. Hatta Portekiz gazetelerinin iddiasına göre İsviçreli, Dünya Kupası'ndan sonra İstanbul'a dönmeyecek. Galatasaray'a formaya uzak kalan bir başka forvet olan Gomis'i de sıkıntı bastı. İcardi'yi geçip forma giyeceğine olan inancını kaybeden Fransız golcü de devre arasında ayrılmanın planlarını yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom bu nedenle arayışlara başladı. İlk aday ise Brighton'da beklentileri karşılayamayan geçen yıl Belçika liginde harikalar yaratan Deniz Undav... Türk asıllı Alman futbolcu geçen sezon kiralık forma giydiği Union SG'de 41 maça çıkmış ve 27 gol, 13 asist ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Brigton'un 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de 10 maça çıktı ve sadece 1 gol atabildi. Galatasaray, Deniz Undav'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.