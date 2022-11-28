Victor Nelsson, Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı oynadığı futbolla dikkat çekerken Galatasaray devre arasında gelecek yeni tekliflere karşı taviz vermeme kararı aldı. Hürriyet'in haberine göre, sezon başında takımın diğer bir stoperi Marcao'yu da alan Sevilla Kulübü'nün kadrosuna katmak istediği Nelsson için son teklifi 15 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da başarı bonusları ile toplam 18 milyon Euro'ydu. Bu teklife 'hayır' diyen Galatasaray, ocak ayı için de tavrını netleştirdi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Victor Nelsson için flaş talep!
Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, transferde adı Avrupa takımlarıyla anılan Danimarkalı yıldız için tavrını belirledi. Sarı kırmızılılar Nelsson için o rakamın altında bir bonservis teklifini kabul etmeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden Fransa karşısında başarılı bir oyun sergileyip Giroud'nun maç sonunda "Bugün gol atamamış olmamın sebebi defanstaki sarı kafalı çocuktu" açıklaması ile takdirini kazanan Nelsson vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin radarına girip La Liga, Serie A ya da Premier Lig hayali olan Nelsson için Galatasaray yönetimi ocakta ciddi teklifler geleceğinden emin. Ancak sarı kırmızılılar devre arasında pazarlığa kapalı olacak.
Ve sarı kırmızılı kulüp Nelsson'un transferinin tek şartı olarak kontratında yer alan '25 milyon Euro'luk fesih bedelini' çözüm formülü olarak gösterecek. Galatasaray'a, 1.5 yıl önce 7 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan Nelsson'un kontratına serbest kalma bedeli olarak 25 milyon Euro yazılmıştı. Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcunun transferine ancak fesih bedeli yatırılırsa onay verecek. Satış gerçekleşirse Nelsson kulübe 1.5 yılda 3.5 kat para kazandırmış olacak.