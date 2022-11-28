Victor Nelsson, Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı oynadığı futbolla dikkat çekerken Galatasaray devre arasında gelecek yeni tekliflere karşı taviz vermeme kararı aldı. Hürriyet'in haberine göre, sezon başında takımın diğer bir stoperi Marcao'yu da alan Sevilla Kulübü'nün kadrosuna katmak istediği Nelsson için son teklifi 15 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da başarı bonusları ile toplam 18 milyon Euro'ydu. Bu teklife 'hayır' diyen Galatasaray, ocak ayı için de tavrını netleştirdi.