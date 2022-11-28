Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'ye eski kulübü AZ Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö'ye ret!
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, takıma katılacak oyuncularla ilgili çalışmalar sürerken, takımdan ayrılması muhtemel isimlerle ilgili de sıcak saatler yaşanıyor. Cimbom'da, sezon başında kadroya katılan Fredrik Midtsjö'ye eski kulübü talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022- 09:18
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi.
AZ Alkmaar, eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü kiralık olarak Galatasaray'dan istedi.