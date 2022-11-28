Süper Lig'de yer alan takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. TFF'nin almış olduğu kararla 21 yaş ve altı 3 oyuncu da yabancı olsa dahi listeye yazılabiliyor. Takvim'in haberine göre, kontenjanda yer açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sakatlığı bulunan Mathias Ross'tan sezon sonuna kadar vazgeçmeyi planlıyor.