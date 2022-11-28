Galatasaray'ın devre arasında yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı.
Galatasaray'da kurban belli oldu! Mathias Ross'un bileti kesildi
Galatasaray, devre arası transfer döneminde yabancı futbolcu takviyesi yapmak için harekete geçti. Ancak sarı kırmızılıların önündeki en büyük engel yabancı kontenjanı. Cimbom, kadrodaki doluluk sebebiyle sürpriz bir karar aldı. Yönetim, sezon başında kadroya katılan Mathias Ross'tan vazgeçmeyi planlıyor. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de yer alan takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. TFF'nin almış olduğu kararla 21 yaş ve altı 3 oyuncu da yabancı olsa dahi listeye yazılabiliyor. Takvim'in haberine göre, kontenjanda yer açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sakatlığı bulunan Mathias Ross'tan sezon sonuna kadar vazgeçmeyi planlıyor.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Devre arası transfer döneminde sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray rotasını oluşturdu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda şu anda 16 yabancı futbolcu bulunuyor. Muslera, Dubois, Van Aanholt, Torreira, Midtjsö, Seferovic, Mertens, Gomis, Nelsson, Rashica, Oliveira, Mata, Boey ve Icardi, 14 yabancı kontenjan hakkını doldurmuş durumda.