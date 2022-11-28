Süper Lig'in devlerinden Galatasaray, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arayı boş geçiymiyor. Hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı programı belli oldu.
Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Futbol Takımı, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.
İŞTE GALATASARAY'IN KAMP SÜRESİNCE YAPACAĞI HAZIRLIK MAÇLARI:
10 Aralık saat 20.00 - Galatasaray - Adana Demirspor
16 Aralık saat 17.00 - Galatasaray - Toulouse
Galatasarayımızın Antalya kampı maç programı— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2022
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