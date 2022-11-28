Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu!

Galatasaray'ın Antalya kampı programı belli oldu!

Süper Lig'in devlerinden Galatasaray, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arayı boş geçiymiyor. Hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı programı belli oldu. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 20:27 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022- 20:28