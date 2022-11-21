Süper Lig'de çıkışa geçen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Fotomaç'ın haberine göre şampiyonluğu hedefleyen ve ocak ayında eksik bölgeleri kapatmak isteyen sarıkırmızılı ekipte, Cengiz Ünder gündemdeki ilk sıraya oturdu. Teknik direktör İgor Tudor ile yıldızı barışmayan yıldız oyuncu, Fransız ekibi Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Tecrübeli isim devre arasında takımdan ayrılarak 11'de düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Bu nedenle Cengiz Ünder'in menajeri arayışlarını sürdürürken sarı-kırmızılı takım da milli oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

OPSİYON ALINACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un transfer hedefindeki ilk ismin Cengiz Ünder olduğu öğrenildi. Cengiz'i İskoçya ve Çekya başlarında yakından takip eden Buruk'un, oyuncunun performansını beğendiği ifade edildi. Yönetime devre arası için bir transfer raporu sunan başarılı çalıştırıcının, Cengiz Ünder'i de ilk sıraya yazdığı bildirildi. Bu sezon Galatasaray'a kazandırdığı dev isimlerle öne çıkan Erden Timur'un bunun üzerine Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan randevu talep ettiği gelen haberler arasında... Cengiz'in satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor.

90 DAKİKAYI GÖREMEDİ

25 yaşındaki Cengiz Ünder bu sezon Marsilya'da 20 maçta forma giydi ve bu maçlarda sadece 1 asistlik katkı yapabildi. Ligue 1'de 14 maçta 551 dakika görev alan oyuncu, 90 dakika boyunca sahada sadece 1 maç kalabildi.

44 KEZ MİLLİ OLDU

İskoçya ve Çekya maçlarında etkili performansıyla dikkat çeken Cengiz, 44 kez A Milli Takım formasını giydi. Cengiz bu mücadelelerde 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

Marsilya, yıldız oyuncuyu Roma'dan geçen yıl 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder'in güncel bonservis değeri ise 17 milyon Euro...